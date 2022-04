Tournoi International de Judo de Saint-Louis : la reprise après 2 ans de pause.

Le Tournoi international de judo de Saint-Louis reprend ses droits, après deux ans d'absence imposée par la Covid-19. La 26e édition du tournoi du regretté Mbaye Boye est prévue les 14 et 15 mai au complexe sportif Didier Marie de Sindoné, selon le comité d'organisation qui a fait face à la presse hier au stade Mawade Wade.

Le budget du tournoi est estimé à 35 millions 800 mille FCFA, et 900 personnes (combattants et encadreurs) sont attendus dans la cité de Mame Coumba Bang. La Guinée, la Mauritanie, le Nigeria et le Mali ont confirmé leur participation, en plus des clubs du Sénégal et de l'Équipe nationale.



Aïcha Sy Tall, présidente du comité d'organisation, a informé que cette édition a comme parrains Babacar Makhtar Wade et Bamba Fall, Maire de la Médina. La 26e édition est également dédiée à Abdoulaye Diaw Chimère, ancien maire de Saint-Louis, et Ali Boureima, président du Confejes. Deux personnes qui ont soutenu et accompagné le tournoi de leur vivant.Aïcha Sy Tall a fait savoir que c'est sur initiative de Souleymane Boun Daouda Diop et Mbaye-Jacques Diop qu'une rencontre entre le comité d'organisation et la famille de Ababacar Fall dit Mbaye Boye, pour arrondir les angles, a été tenue. La présidente du comité d'organisation a appelé tous les Saint-louisiens et tous les amis du feu Ababacar Mbaye Boye à s'impliquer pour la réussite du tournoi.