Tournée nationale : Me Madické Niang chaleureusement accueilli à Kolda

En tournée politique dans le sud du pays, le candidat de la coalition Madické 2019 a été triomphalement accueilli ce matin à Kolda. Des militants venus de partout ont salué à leur manière le courage politique de Me Madicke Niang qui ne cesse de surprendre par sa capacité de mobilisation.

Cette première étape de la tournée dans le sud du pays sera marquée par des visites de proximité et des audiences avec les responsables locaux de la coalition Madické 2019.

Ce samedi, Me Madické Niang et sa délégation se rendront à Sédhiou, puis à Ziguinchor où il sera reçu par le roi d’Oussouye et présidera un meeting au terrain de basket de Ziguinchor...