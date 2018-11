Tournée économique de Macky à Kédougou : « Les Promesses n’engagent que ceux qui y croiront » M. Moustapha GUIRASSY (Député)

Le chef de l’Etat M. Macky Sall, vient de boucler une tournée économique dans le Sénégal Oriental. Ainsi pendant quatre jours, le Président de la République, a séjourné dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. À Kédougou, le chef de l’État a lancé les travaux de bitumage de la route Kédougou-Salémata et a inauguré le pont Kédougou-Fongolimby. En outre, le Président de la République a annoncé d’autres chantiers dans les domaines des infrastructures, de l’hydraulique, de la Santé etc. Pour le l’honorable député, M. Moustapha GUIRASSY, par ailleurs secrétaire général du parti SUD «cette tournée n’a rien d’économique, elle est politique…. Pendant 07 ans, rien n’a été fait…les Promesses n’engagent que ceux qui y croiront. » À son arc, le candidat à l’élection présidentielle de 2019, pose « la route Dialocoto-Kédougou, distante de seulement 150 Km et dont les travaux durent depuis 04 ans. La route Kédougou-Salémata, dont le budget est voté depuis des années et qui peine toujours à se réaliser... »