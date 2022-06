Tournée dans le Sud : Macky Sall annule son voyage en Casamance.

Prévue les 17 et 18 juin dans le Sud du pays, le président Macky Sall a annulé la tournée économique qui devait l'amener à Kolda et Sédhiou pour des séries d’inaugurations et lancements de travaux d’infrastructures.



Selon le Quotidien qui donne l’information dans sa parution du jour, « les plans du chef de l’État ont été bousculés par le Code électoral. Lequel, en son article L.61, interdit, « toute propagande déguisée », durant les 30 jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale. Les tournées à caractère économique étant assimilées par le texte « à des propagandes ou campagnes déguisées ».



La période de précampagne, en vue des législatives du 31 juillet prochain, a démarré depuis le 10 juin. Jusqu’à l’ouverture officielle de la campagne électorale le 9 Juillet à minuit. Durant cette période, les états-majors en compétition doivent rester discrets…