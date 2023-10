Tournée PM à Thiès : "Serigne Saliou Touré est venu à maintes reprises dans mon bureau et c'était toujours pour solliciter une aide pour des Talibés mais jamais pour sa propre personne" (Amadou Bâ)

Suite au rappel à Dieu de Serigne Saliou Touré, le Premier ministre Amadou Bâ en tournée économique dans la cité du rail a rendu visite à Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré, nouveau Khalife de la famille Touré, ce dimanche, pour lui présenter ses condoléances. Prenant la parole, le PM qui eu à exercer à Thiès, a rappelé la dimension de feu Serigne Saliou Touré. "C'était une personne reconnue par toute la Ummah islamique. Il était ouvert, disponible et n'avait de frontières avec personne. Il est venu à maintes reprises dans mon bureau des impôts et domaines de Thiès. Et c'était toujours pour solliciter une aide pour des Talibés mais jamais pour sa propre personne", a-t-il déclaré. Non sans rappeler qu'il sollicite des prières en tant que candidat de la coalition BBY pour cette présidentielle de 2024.



Le nouveau Khalife de la famille Touré, Serigne Cheikh Amadou Bamba Touré a magnifié cet acte de haute facture du PM qui fait des témoignages élogieux sur feu Serigne Saliou Touré (RTA). Non sans faire savoir que leur rôle est de poursuivre la mission de son père et des devanciers dans le cadre des rapports entre le temporel et l'intemporel.