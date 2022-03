La direction de la Sapco a procédé à la réception d'un matériel de nettoiement de haute qualité. Pour le Directeur Amadou Mame Diop, ce matériel vient à son heure et va contribuer aux objectifs de faire de la station de Saly un endroit attractif qui répond aux standards de l'heure.



"Je suis très content de recevoir ce matériel. Le secteur du tourisme, un secteur pourvoyeur de de développement et d'emplois, raison pour laquelle le ministère du Tourisme par le biais de la Sapco a décidé de booster le secteur. À cet effet, pour redynamiser le secteur, nous nous sommes fixé deux objectifs majeurs à savoir la requalification de la station balnéaire et le relookage de la station de Saly... Et d'ailleurs, cela se fera avec tous les acteurs par le retour de la commission de station de Saly...", a annoncé le dg de la Sapco.



Se prononçant sur le nouveau site de Pointe Sarène, il ajoutera : "La station de Pointe Sarène c'est pour bientôt... les travaux avancent très bien..."