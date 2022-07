Tour de campagne : L’itinéraire des 8 listes pour ce mercredi 13 juillet 2022.

Les partis ou coalition de partis en compétition pour les élections législatives de 2022 continuent à sillonner le territoire national pour pêcher aux voix.



La coalition BuntBi qui a fait sa déclaration dans les locaux de la Rts, fera demain des visites de proximité dans la capitale sénégalaise.



Le coordonnateur de la coalition Aar Sénégal sera, avec son équipe à Diaobé, Vélingara avant de terminer à Kolda.



Une journée chargée attend Pape Djibril Fall et le mouvement les serviteurs/MPR. Ils sont attendus par les militants à Kaolack, Sokone, Toubacouta, Karang, Passy, Djilor et Foundiougne.



La coalition Wallu Sénégal qui était ce mardi à la place Soweto va se rendre demain à Mbacké où elle tiendra un meeting. Quant au Dr Diallo de la coalition Natangué Askan Wi, il prévoit pour sa part, une rencontre d’échanges avec les investis du département de Guédiawaye.



La coalition Bokk Gis-Gis Liguey fera une déclaration demain. Benno Bokk Yakaar sera toujours dans le Nord du Sénégal. Elle quittera demain Saint-Louis pour se rendre à Ross Béthio, Rosso, Richard Toll, Dagana et Ndioum.



La coalition Yewwi Askan Wi prévoit des activités à Rufisque et Yeumbeul Nord...