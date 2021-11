Togo : une attaque terroriste repoussée dans le nord.

Il y a plusieurs mois, la crainte de voir les terroristes qui déstabilisent le Sahel descendre plus au sud, vers le Golfe de Guinée avait occupé les débats. Cette peur se justifie d’autant plus que les terroristes ne sont plus dans la projection comme l’annonçait Bernard Emié, directeur de la sécurité extérieure français, mais dans l’action dans cette partie du continent.



Dans la nuit du 9 au 10 novembre, informe Togoweb.net visité à Dakaractu, une attaque terroriste qui visait un poste des forces de défense et de sécurité togolaise dans le Kpendjal, localité de Sanloaga, a été repoussée.



Après cette tentative d’incursion ratée dans le nord du Togo, les assaillants auraient fui au Burkina Faso d’où ils seraient venus. Pour le moment, aucun bilan n’est disponible...