Togo : Le groupe Envol Immobilier Sénégal chargé de construire l’université de Kara

Certifié ISO 9001 version 2015 pour ses activités « Exploitation et Maintenance » en janvier 2022, le groupe Envol Immobilier Sénégal commence à gagner des grands marchés dans la sous-région. Séduit par les activités et réalisations stratosphériques du groupe, le président du Togo Faure Gnassingbé Eyadéma a confié au groupe, la construction de l’université de Kara.



Ainsi, la pose de la première pierre de l’université de Kara au Togo sera effectuée incessamment. D’ailleurs, c’est Envol Partenariats Togo qui est une émanation du groupe Envol Immobilier Sénégal qui va se charger des travaux.



Ce nouveau projet ambitieux consiste en la réalisation de la première phase d’un programme d’une université pour 30 000 étudiants.



Le projet s’étalera sur 4 phases et comprendra à terme, l’intégration de 9 facultés, la présidence, la bibliothèque centrale, un CHU, un hôtel des enseignants, des résidences universitaires pour 10 000 lits sans oublier les espaces administratifs, sportifs et de loisirs.



Il est prévu d’y enseigner des spécialités qui manquent dans plusieurs pays africains : les métiers de la santé à travers la Faculté des sciences de la Santé ; Les métiers de l’agriculture à travers l’institut des métiers de l’agriculture ; Les métiers de la technologie et de la construction à travers les instituts Polytechniques, de la formation professionnelle et des sciences techniques ; Les métiers de l’économie et des sciences politiques avec les facultés des sciences économiques, de gestion et de droit ; La maîtrise des langues et la gestions des sciences humaines et sociales avec les facultés des lettres et des sciences humaines et sociales.



Pour rappel, le développeur Envol Immobilier SENEGAL (EIS) est un développeur dont les activités sont articulées autour d’infrastructures d’État, de développement de projets immobiliers Haut Standing, et Facility Management.