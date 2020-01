Tintamarre au sein de Bby / La coalition "les Républicains Doomi Rewmi" affiche son dépit.

« C'est avec regret que nous avons constaté le niveau du débat politique actuel qui est dévoyé et orienté vers des querelles de position, aux antipodes des intérêts des populations ». La déclaration est de la coalition Doomi Rewmi. Cette dernière signale n'être « ni de près ni de loin mêlée à ce tintamarre qui ôte à la politique toutes ses substances de noblesse et de grandeur ».



Les Républicains Doomi Rewmi d'appeler ainsi, à la sérénité et à la solidarité au sein de la mouvance présidentielle et réaffirme son engagement et sa détermination à soutenir le Président de la République pour la réalisation du programme pour lequel il a été réélu.



Les leaders qui se sont réunis aujourd'hui, de saluer, en passant, la mesure courageuse du chef de l’État de tendre vers l’équité sociale en direction des populations déshéritées avant de féliciter de la décision de tout faire pour que l’accès universel à l’électricité soit une réalité. « Pendant qu’à Dakar Nio lank se bat comme des privilégiés pour le maintien de la subvention, les Sénégalais de l’intérieur attendent l’électricité depuis 1960 ».



Pour ce qui concerne le rapport de Transparency International par rapport à la corruption, il préféreront soutenir la thèse contraire doutant que la réactivation de la Crei, la création de l’Ofnac, l’élargissement des pouvoirs des corps de contrôle, le transfert de la propriété des ressources naturelles au peuple entre autres...sont suffisamment d’arguments attestant de la volonté inébranlable du Chef de l'État d’éradiquer ce fléau et de son attachement à la bonne gouvernance...