Thiès : Zappé des investitures, que mijote Habib Niang emmuré dans un silence inexplicable ?

Malgré son choix de fondre son mouvement "And Suxxali Sénégal" dans l'Alliance pour la République (Apr) et après avoir occupé le champ politique thiessois pendant des années, Habib Niang n'a pas été investi par la coalition BBY pour briguer le suffrage des électeurs dans la zone-Nord.



Lors de sa dernière sortie juste après l'investiture du maire sortant du parti Rewmi, Mamadou Lamine Diallo, Habib Niang avait carrément signifié à ses militants qu'en tant que "Mackyiste", il était tenu de "respecter la discipline de parti". Mais depuis, Habib Niang "le candidat naturel" s'est emmuré dans un silence inexplicable. Que prépare le spécialiste du cadastre? Va-t-il battre campagne seul au nom de BBY? Ou bien a-t-il donné une consigne de vote sanction à ses militants et sympathisants ? En tout cas, son mutisme continue d'alimenter les débats. Peut-être que dans les prochains jours nous en saurons plus.



Néanmoins, ses militants et sympathisants n'arrivent toujours pas à digérer le fait que leur candidat soit zappé à cause du "Mbourok Soow" malgré tout l'investissement financier et moral consenti pendant des années.