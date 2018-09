Thiès : Trois vigiles dévalisent le cabinet médical d'un responsable politique de l'Apr et emportent avec eux 8 millions Fcfa

L'insécurité est en train de prendre des proportions inquiétantes dans la ville de Thiès. Et ce n'est pas le responsable politique de l'Apr, le Docteur Pape Amadou Ndiaye qui dira le contraire. En effet, il vient de faire l'objet d'un cambriolage au niveau de son cabinet médical basé au quartier ( Fouki Bountou), dans la commune de Thiès. Les trois vigiles qui ont été recrutés pour veiller au grain, ont décidé hier soir de se transformer en cambrioleurs en visitant la pièce principale où les recettes du cabinet étaient minutieusement gardées. B. Dembélé, I. Konté et un troisième gardien dont le nom reste pour l'heure inconnu, ont emporté avec eux une somme de 8 millions de Fcfa avant de prendre la poudre d'escampette.



La victime elle a décidé de porter plainte contre eux à la police et attend la suite des événements...