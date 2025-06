Thiès - Solutions adaptées aux besoins des populations : des jeunes de Thiès, Dakar, Louga[...], réalisent des projets innovants

La cérémonie de visibilité des projets portés par les jeunes dans le cadre de l'initiative DEFIS (Dynamique d'Engagement en faveur des Filles au Sénégal) a été paraphée aujourd'hui à Thiès.

À l'initiative de Plan International Sénégal, en partenariat avec les collectivités territoriales, les autorités administratives entre autres, cette initiative DEFIS vise à encourager et à amener les jeunes de chaque localité à identifier des défis auxquels leurs communautés sont confrontées dans un ou plusieurs villages avec l'aide des populations et des acteurs communautaires.

Au finish, chaque défi identifié est accompagné de propositions de solutions concrètes, innovantes et adaptées aux besoins des populations. Et pour cette année, les jeunes issus de plusieurs régions du pays ont réalisé les projets suivants : Projet « Rénovation des espaces d'Apprentissage pour l'Egalité et la Performance (RAEP) » à Saint Louis; projet « Connect'Études » à Dakar Urbain, projet « Être Comme les Autres et pour Toujours » ECLAT à Kaolack; projet la santé de notre communauté, notre priorité « Sunu Wergu Yaram Askane Sunu Yitte » à Louga et le projet d'Hygiène Scolaire pour l'Avenir à Thiès.