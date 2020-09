Thiès : Sans salaire depuis 33 mois, les travailleurs de la Sigelec durcissent le ton...

Après plus de 33 mois sans salaire, le collectif des travailleurs de la Sigelec explose de colère. Face à la presse et en compagnie du Forum Civil, de Guy Marius Sagna et de l'ex députée Hélène Tine, ces pères de famille ont décidé de procéder à une marche à Dakar pour espérer encore se faire entendre. Avec ou sans autorisation des autorités, ces plus de 100 travailleurs comptent battre le pavé le 10 octobre 2020 dans la capitale sénégalaise...