Thiès / Présumé viol sur une déficiente mentale : Un conducteur de Jakarta appréhendé par ses collègues et conduit à la police...

Une affaire de viol défraie actuellement la chronique dans la capitale du rail. Et c'est un conducteur de moto Jakarta qui est indexé.

D'après les témoins, la victime une fillette qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, avait l'habitude de vendre de l'eau fraîche au niveau de cet arrêt. C'est ainsi qu'elle aurait été appâtée par le présumé violeur, qui l'aurait conduite dans une maison en construction. Après avoir constaté le pagne sanguinolent de la pauvre fille et découvert le manège de leur collègue, les autres conducteurs ont tenté de mettre la main sur lui. Ainsi, Il s'en est suivi une longue course poursuite qui a abouti à l'arrestation de ce dernier et à sa conduite à la police...