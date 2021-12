Dans le cadre du programme "xeuyou ndaw gni" et conformément aux orientations du chef de l'État, le Délégué Général de la DER/FJ, Pape Amadou Sarr, a inauguré ce vendredi 10 Décembre 2022, les points nano-crédit de Thiès.



Ce déploiement s'inscrit, en effet, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau produit appelé nano-crédit qui vient renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes.



Selon Pape Amadou Sarr, "les femmes sont travailleuses, sérieuses et respectent les délais de remboursement". Ces résultats, poursuit-il, démontrent à suffisance la pertinence de ce produit et à la demande du chef de l'État, "nous allons renforcer les ressources en les augmentant et en multipliant les points sur l'ensemble du territoire. Je m'engage à ouvrir un autre point au marché central pour les femmes et les mareyeurs", a souligné le délégué général de la DER.



je Qui dit avoir bien entendu et compris les préoccupations des femmes qui sollicitent qu'on augmente le montant du nano-crédit jusqu'à 500.000 et la durée ou la maturité du paiement.

Pape Amadou Sarr en a profité pour rappeler le financement de plus de 5 milliards à Thiès pour les chaînes de valeur, les petites et moyennes entreprises et les microfinances. À l'en croire, "cet argent a permis de financer une usine de traitement d'eau à hauteur de 300 millions, mais aussi 5 milliards 300 millions pour une usine de montage de camions frigorifiques à Senbus, entre autres".



"Sur la demande du maire Talla Sylla, nous allons travailler avec les jakartamen pour qu'ils aient l'assurance, la sécurité, les casques, les tenues, les motos afin de leur permettre de travailler convenablement et de rembourser", a expliqué Pape Sarr.



De son côté, le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, a salué l'inauguration de ces nano-crédits. Il a magnifié la volonté du chef de l'État Macky Sall à accompagner les femmes et les jeunes tout en rappelant au délégué général de la DER/FJ, les remerciements de toute la population de Thiès à l'endroit du président de la République.



Le président des mareyeurs du marché central a pour sa part fait remarquer que "c'est très important de connaître l'objectif du nano-crédit qui est venu pour soulager les femmes et les jeunes. Si aujourd'hui le nano-crédit est une réalité à Thiès, c'est grâce au maire de la ville de Thiès", a-t-il déclaré, non sans citer quelques doléances. "Nous demandons l'augmentation du crédit jusqu'à 500.000 fcfa parce que nous pouvons le rembourser", a-t-il plaidé.