Émission d’avis, de conseils et de contribution : Abdoul Mbaye dévoile sa nouvelle posture pour le régime de Diomaye

Le Conseil national (CN) de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) présidé par Abdoul Mbaye s’est réuni ce samedi 27 avril 2024. Ceci pour définir la nouvelle posture politique du parti et la réorganisation de ses instances après l’élection présidentielle du 24 mars 2024. À cette occasion, le CN s’est d’abord réjoui du choix des citoyens sénégalais ayant conduit à une nouvelle alternance de régime politique au Sénégal. "Cette alternance correspondait au choix de rupture que l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) retenait comme nécessaire à la construction d’un Sénégal nouveau, conduit par une gouvernance accordant la priorité à la satisfaction des besoins essentiels des Sénégalais plutôt qu’à ceux d’un clan familial et politicien au pouvoir", lit-on dans le communiqué.

Félicitant le Président Bassirou Diomaye FAYE, son Premier ministre et l’ensemble du nouveau gouvernement, le CN reste convaincu que, malgré le contexte économique désastreux dont il hérite comme legs de l’ancien, le nouvel exécutif saura prouver son souci du respect de ses engagements et que le Peuple du Sénégal saura faire preuve d’une nécessaire patience.

Dans cet environnement politique nouveau, le CN a retenu que l’ACT devait adopter une posture politique claire consistant à quitter le camp de l’opposition radicale, à accorder davantage de place à l’émission d’avis et de conseils de contribution, tout en restant sentinelle de la protection des intérêts de nos compatriotes et de leur volonté de voir s’instaurer une gouvernance de type nouveau. "Les préoccupations les plus vives de ce dernier doivent être prises en charge ; le CN les a identifiées comme étant la stabilisation et, si possible la baisse du coût de la vie, la prise en charge des populations en insécurité alimentaire (en particulier dans certaines zones du Ranérou et de la région de Matam), la correcte préparation de la campagne agricole et la mise en œuvre des mesures préparant la lutte contre les inondations récurrentes à l’approche de la saison des pluies", dit-il.