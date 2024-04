Privés d’électricité depuis deux ans : les habitants de Kanténe barrent l’axe Ziguinchor-Mpack

A Kanténe , localité située dans la commune de Niaguis et à deux kilomètres de Ziguinchor, les populations ont paralysées le trafic sur l’axe Ziguinchor-Mpack pendant plusieurs heures ce Mardi 30 Avril. La raison, faute d’électricité dans cette contrée célèbre pour des conflits fonciers.



‘’Ce n’est pas normal qu’à Kanténe on ne puisse pas avoir d’électricité, pendant ce temps derrière ledit village se trouvent des villages électrifiés. A partir de 23 heures les habitants de Kanténe ne peuvent plus sortir car étant exposés aux risques d’insécurité. Ceux qui ont les moyens cherchent des panneaux solaires et ceux qui n’en ont pas sont dans la souffrance. Nous lançons un appel solennel aux nouvelles autorités, afin qu'on puisse sortir de cette situation déplorable’’, a expliqué Seyni Sonko, porte-parole des habitants de Kanténe.



Au-delà de l’absence d’électricité s’ajoute le manque d'infrastructures sociales de base, à savoir: l’école, une structure sanitaire, une route ; entre autres doléances soulevées par les habitants de Kanténe en brassard rouge. Face à la presse, ils ont déploré ce qu’ils coïncidèrent comme un manque de considération de leur maire, Mme Victorine Ndéye.