Entretien Justin Trudeau / Diomaye: Les trois leviers pour renforcer le partenariat entre le Sénégal et le Canada

Le Premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu hier avec le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. C’est d’abord des mots de félicitations à l’endroit du président Bassirou Diomaye Faye pour sa récente élection à la tête du Sénégal. Justin Trudeau a réaffirmé l’importance du Sénégal comme modèle de démocratie sur le continent africain.







Dans ce communiqué venant du gouvernement canadien, le Premier ministre Justin Trudeau a souligné la volonté de son pays de travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal pour renforcer les relations bilatérales et faire progresser les priorités communes, notamment par « leur appartenance commune à la Francophonie, le renforcement des institutions démocratiques et de l'importance de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations, notamment en luttant contre le changement climatique ».







Le Premier ministre Trudeau et le Président Bassirou Diomaye Faye devront se voir lors d’événements multilatéraux qui auront lieu plus tard cet automne.