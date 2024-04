Keur Mousseu-Diass/ Le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès frappé par la nouvelle mesure: La société QVS gagne la première manche

À Keur Mousseu, le calme est de retour après le bras de fer qui oppose la société QVS à celle de la Nouvelle Ville( SNV). Ce, suite à la décision de l'État de suspendre

provisoirement l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones dont Thiès.



Ainsi, le plan d'aménagement de la Nouvelle Ville de Thiès se retrouve frappé par cette mesure de suspension amenant du coup la Division Régionale de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires a demandé dans une note rendue publique l’arrêt des travaux du programme de 100.000 logements situé dans la commune de Diass.



Grâce à cette mesure, la société QVS ayant crée plus de 900 emplois directs dans le secteur agricole va provisoirement rester sur ses terres à Keur Mousseu où une bonne partie devait être transférée à la société Nouvelle Ville pour la construction de logements sociaux. Les deux sociétés avaient ainsi entamé un bras de fer sans précédent suivi d'une procédure judiciaire sans appel.



L'État du Sénégal devra ainsi trancher après l'établissement d'une " situation exhaustive du foncier dans ces zones dans lesquelles la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir ".

À rappeler que Mbour 4 fait aussi partie des zones ciblées...