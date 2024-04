Gallo Bâ ( ex- ministre de la fonction publique): « Que tous les corps de contrôle fouillent ma gestion et ce , partout où je suis passé … ! »

De fausses rumeurs lui ont récemment attribué sur la toile un recrutement de 1169 fonctionnaires fictifs lorsqu’il était ministre de la fonction publique. En fait , le document qui court les réseaux sociaux datent de novembre 2022 et procède d’une enquête lui-même avait recommandée. Gallo Bâ, désormais ex-ministre de la fonction publique, rappelle même que c’est lui qui avait porté à la connaissance des députés et du ministère des finances ces détails à l’occasion du vote du budget 2023.



Autant dire que peu de Sénégalais sont tombés dans le piège de la manipulation. Pour autant , le maire de Mbacké a jugé utile de rassurer ses militants que sa gestion , partout où il est passé, est exempte de reproches.



Pour ce qui concerne les recrutements,point d’inquiétudes le concernant , signale-t-il. « Le recrutement est certainement l’activité la plus sérieuse dans l’administration. Je rappelle aussi que le recrutement de la fonction publique est ordonné par le President de la République. Une commission est mise en place et dans celle-ci, il a son représentant. La Primature ainsi que le ministère des finances et la fonction publique y ont aussi les leurs ». Il poursuit . « Nous sommes sortis de l’Enam depuis 2001. Et j’ai été DRH au ministère de la Santé, Directeur national et ministre de la République . Ceux qui le désirent peuvent envoyer tous les corps de contrôle pour qu’ils fouillent la gestion partout où je suis passé. Je suis tranquille à ce niveau . Nous n’avons fait aucun recrutement que le ministère des finances n’a validé ».





Des mots qu’il a lâchés alors qu’il sortait d’une réunion avec le conseil municipal sur les fonds de dotation.