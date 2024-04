Litiges fonciers dans le département de Mbour: plusieurs communes dans le collimateur de l'Inspection générale d'État( IGE).

À l'instar des autres localités du Sénégal, le département de Mbour est présentement secoué par une série de litiges fonciers. C'est d'ailleurs ce qui aurait amené l'Inspection générale d'État à dépêcher une équipe sur place.



De Diass en passant par Sindia, Somone, Saly, Malicounda, Mbour, à Pointe Sarène, un climat délétère s'est installé depuis plusieurs mois entre les populations et des promoteurs immobiliers.



Cette descente très discrète de l'Inspection générale d'État( IGE) n'a pas échappé à nos radars et antennes. Et selon des sources de Dakaractu Mbour, tous les voyants sont au rouge dans certaines communes où des sanctions sévères pourraient être appliquées à l'encontre de certaines équipes municipales dont des arrestations et la mise sous délégation spéciale.



Et l'on nous apprend d'ailleurs que les autorités ont fait arrêter des travaux de construction dans certaines zones...



Nous y reviendrons...