Application de la DPI à partir du 01 mai : L’administration des Douanes donne des précisions et assurances

La direction générale des Douanes met à exécution la décision présidentielle sur les importations.

Dans un communiqué rendu public, la Direction générale des Douanes (DGD) renseigne que la Déclaration préalable d’Importation (DPI) est obligatoire pour toute importation de marchandises d’une valeur FOB supérieure ou égale à cinq cent mille (500.000) francs CFA.





Il convient de souligner que la généralisation de la DPI n’impose aucune nouvelle taxation ni frais supplémentaire dans les opérations de dédouanement. Elle n’a également aucune incidence sur le prix de revient des marchandises et donc sur le pouvoir d’achat des consommateurs.





Selon le texte, cette décision est prise dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité du service offert aux usagers. Il est de même pour tout conteneur personnalisé, quelle qu’en soit la valeur FOB.





Ainsi, l’objectif de cette mesure doit permettre à l’Administration des Douanes de franchir un nouveau pas dans la modernisation de ses procédures et la sécurisation des recettes douanières.





Il est à noter que certaines catégories de marchandises et certains types d’importation, du fait de leur caractère spécifique, sont cependant exclus de cette nouvelle procédure. Il s’agit : des objets personnels et effets personnels ; des privilèges diplomatiques ; des opérations revêtant un caractère social (dons et aides à l'État ou à la Croix rouge, entre autres) ; des véhicules d’occasion.