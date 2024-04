Coca-Cola a le record du plus grand pollueur plastique de la terre selon une nouvelle étude

Les résultats d'une récente enquête révèle que la moitié de la pollution plastique sur Terre est produite par soixante groupes grotesquement puissants. Parmi eux, l'on retrouve l'entreprise Coca-Cola, qui obtient le plus grand record.

Semblerait-il que l'on "savoure l'instant" un peu trop souvent avec Coca-Cola. Ce qui expliquerait sa présence importante parmi les déchets qui occupe les rues et les océans de bien des monopoles.

En effet, d'après une étude inédite coordonnée par l'organisme américain à but non lucratif, The 5 Gyres Institute, qui a collecté et analysé près de 1,9 million de déchets plastiques échoués dans 87 pays, parmi les déchets identifiables (dont 50 % des objets présentaient un indice permettant d’en déterminer l’origine), il a été constaté que la moitié étaient produits par 56 multinationales, et un quart par seulement six groupes bien connus des consommateurs. Les deux sociétés de tabac Altria (Marlboro) et Philip Morris International représentaient 2 % de ces déchets plastiques, Danone et Nestlé en produisaient chacune 3 % et PepsiCo était responsable de 5 % des emballages… Le record revient à Coca-Cola qui, selon cette étude, est à l’origine de 11 % des déchets collectés présentant une marque.

La multinationale « The Coca-Cola Company » défend sa cause, a réaffirmant de réellement se soucier de l’impact de chaque boisson qu'elle vend. " Nous nous engageons à développer notre activité de manière à la rendre plus durable. » , ont-ils ajouté. L'entreprise s’est engagée à rendre 100 % de ses emballages recyclables à l’échelle mondiale d’ici 2025 et à utiliser au moins 50 % de matériaux recyclés dans ses emballages d’ici 2030.