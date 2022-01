Thiès / Locales 2022 : Idy instruit ses affidés de ne pas déposer recours et de demeurer républicains

Les résultats provisoires des élections territoriales sont connus de tous. Le Benno Bokk Yakaar (BBY) qui était parti favoris à ces élections 2022 a été battu dans les trois communes et en Ville par la coalition "Yewwi Askan Wi". Le constat, aujourd'hui est que beaucoup de candidats dans la cité du rail ont déposé un recours pour contester ces résultats provisoires de la commission de recensement des votes. Mais, de ces candidats qui ont participé à ce scrutin du 23 janvier seul le candidat du BBY n'a pas déposé de recours. En cause, selon notre source, le leader du parti Rewmi Idrissa Seck leur a carrément donné l'ordre de ne pas déposer un recours et de rester républicains. D'ailleurs, après avoir été hué dans son centre le jour du vote par des militants d'Habib Kane, membre de la coalition "Rewwum Ngor" et battu dans son centre de vote par ce dernier, Idrissa Seck l'a joint au téléphone pour le féliciter. Aujourd'hui, également en grand républicain, il a intimé à ses lieutenants d'accepter la défaite et de passer à autre chose...