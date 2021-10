Thiès / Locales 2022 : Idrissa Seck en mode sapeurs-pompiers...

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, est en ce moment au Cybercampus de la cité du rail pour tâter le pouls de ses partisans et éventuellement prendre les dispositions nécessaires pour faire face aux menaces qui pèsent sur sa formation.



En effet, le maire de Thiès-Est, Pape Diop est de son coté menacé par la vague déferlante du mouvement "Siggi Jotna" de Abdoulaye Dièye d'une part alors que d'autre part des jeunes du parti de l'Ouest contestent la reconduction de leur maire Alioune Sow. Qui malgré son bilan plus ou moins élogieux devrait céder la place à Bineta Basse, enseignante à la retraite dévouée à la cause de son mentor "Ndamal Kajoor", selon certains rewmistes qui ont failli en découdre avec leurs camarades de parti à la mairie de Thiès-Ouest ce vendredi.



Espérons toutefois qu'au sortir de ces rencontres tout revienne à la normale. Néanmoins, dans le camp du Benno Bokk Yakaar (BBY) seuls les grands élus du Président Macky Sall qui bénéficient toujours de ses largesses ont décidé de battre campagne aux côtés du Rewmi. Juste pour dire qu'a Thiès, le vote sanction contre le BBY et le Rewmi n'est pas à exclure surtout si les bons choix ne sont pas faits tant du côté de la mouvance Présidentielle que du parti Rewmi...