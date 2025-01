Thiès - Le groupe "Prestige" victime d'un cambriolage : la radio et le bureau du Dg complètement saccagés

Le groupe "Prestige" vient de faire l'objet d'une énième attaque orchestrée par un groupe de malfaiteurs armés jusqu'aux dents. Ces derniers ont débarqué sur les lieux vers les coups de 4 heures du matin à bord d'un pick-up. Après avoir neutralisé les deux vigiles, ils ont fait irruption dans les locaux de la radio et le bureau du Dg. Et lorsqu'ils se sont pointés, ils ont dit aux vigiles qu'ils étaient venus récupérer une importante somme d'argent et qu'un nommé "Cheikh" ( nom d'emprunt), leur avait dit que cet argent se trouvait dans cette station. C'est ainsi qu'ils se sont mis à tout retourner en défonçant les portes et cassant les vitres. Pape Doumbia fera face à la presse tout à l'heure pour communiquer sur cette énième attaque...