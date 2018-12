Thiès : Lancement des travaux du Parc Éolien de Taïba N'diaye

La cérémonie de pose de première pierre du Parc éolien d'utilité publique de Taïba N'diaye, sera effectuée ce jeudi dans la région de Thiès.



D'une puissance de 158,7 MW, le Parc Éolien de Taïba N'diaye, combine la fourniture d'électricité à 2 millions de sénégalais à un impact socio-économique local important tout au long de la durée du projet.



Une fois achevé en 2020, le projet va déployer un programme socio-économique plus large dans la région de Taïba N'diaye, créant ainsi des sources de revenus à long terme pour les communautés locales. Des projets visant à améliorer l'agriculture locale, à favoriser des possibilités de formation professionnelle et à rénover ou à construire des infrastructures locales.



À noter que le projet bénéficie d'un soutien du gouvernement et de la communauté locale, et mettra en oeuvre un vaste programme d'investissement social, dont la contribution est estimée à 20 millions de dollars US au cours de la durée de vie du parc éolien...