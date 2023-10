Thiès : La population de la cité Ballabey dit merci au Président Macky Sall et avec Ndèye Awa Mbaye engagent la bataille de 2024 derrière Amadou Bâ

Pour magnifier la décision du Président Macky Sall de céder les terrains de la Cité Ibrahima Sarr (ex Ballabey) aux résidents, la coordination des femmes dudit quartier a organisé un grand Sargal en son nom et au nom de toutes les autorités qui ont joué leur partition dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus. Un membre du comité de la coordination des femmes de la Cité Ballabey, Madame Kénémé, a tenu à remercier la présidente de la coordination, Ndèye Awa Mbaye pour tout ce qu'elle a fait pour la Cité Ibrahima Sarr.



Le Dg de la Nsts, Ibrahima Macodou Fall, qui a pris part à la rencontre dira : "ce qui nous réunit aujourd'hui ici, est éminemment exceptionnel dans le cadre d'une Cité, d'une vie, d'une nation. Le Président Macky Sall vient de concrétiser une promesse de céder à titre gracieux les maisons de la cité Ibrahima Sarr aux occupants. Je salue l'initiative du comité des femmes de cette cité qui ont ce grand Sargal pour dire un grand merci au Président Macky Sall".



Prenant la parole, le ministre du désenclavement chargé des Chemins de fer, le Dr Pape Amadou Ndiaye est revenu sur les projets du gouvernement pour le développement des chemins fer et du train dans la cité du rail. C'est d'ailleurs pourquoi il a rappelé le soutien indéfectible des populations de Ballabey, des militants et sympathisants pour la victoire du candidat Amadou Bâ à cette présidentielle 2024.

D'après la présidente de la coordination des femmes de la cité Ballabey, Ndèye Awa Mbaye, "ce sont les femmes qui ont pris l'initiative de remercier le Président Macky Sall pour lui montrer leur engagement pour cette prochaine présidentielle 2024". "Le Président Macky Sall a une fois de plus respecté sa parole à travers la réhabilitation des chemins de fer du Sénégal. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de soutenir le Chef de l'État et son candidat, Amadou Bâ pour la présidentielle 2024 pour un changement dans la continuité. Beaucoup de régimes se sont succédé mais le Chef de l'État s'est beaucoup investi pour que le train puisse continuer de siffler", a-t-elle fait savoir. Ndèye Awa Mbaye a, aussi, invité tous les responsables politiques à l'unité pour pouvoir remporter les batailles à venir. "Si nous voulons travailler dans la division cela risque d'affaiblir notre coalition. Ce n'est que dans l'unité et la cohésion que l'on pourra gagner la bataille de 2024", dira-t-elle. Non sans rappeler que les jeunes sont déjà sur le terrain en train de travailler sur les parrainages pour le compte d'Amadou Bâ.