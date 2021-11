Thiès-Finale zonale Z1-A / Jalooré vs Asca (2-0) : "Le sport doit unifier et non diviser pour nous permettre de renforcer nos liens" (Abdoulaye Dièye)

Parrain de la finale de la Zone 1-A, le leader de "And Siggil Thiès", Abdoulaye Dièye, accompagné d'une forte délégation, a assisté à la finale opposant Jalooré à Asca (2-0). Des altercations entre supporters n'ont pas manqué lors de ce derby que l'équipe Jalooré a finalement remporté sur le score de deux buts à zéro (2-0). L'occasion a été saisie par le président de la Zone1-A qui a magnifié cet acte de haute facture du leader de "And Siggil Thiès". Abdoulaye Dièye a rappelé aux jeunes que "le sport doit unifier et non diviser, par conséquent, il doit nous permettre de renforcer nos liens..."