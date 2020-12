Thiès / Chambres criminelles : Jour de vérité du frère de Ama Baldé, Pathé Baldé et ses 3 camarades.

Le 10 février 2017 aux environs de minuit, les gendarmes de la brigade de Saly (Mbour) recevaient une information faisant état de quatre individus armés de coupe-coupe à bord d'un taxi jaune noir qui s'étaient pris à un couple de touristes devant la résidence de Plein Sud 2 à Saly.



Une filature qui a permis aux pandores, après une vive résistance des assaillants qui étaient bien armées, d'interpeller quatre individus (Pathé Baldé, frère du lutteur Ama Baldé, Ibrahim Ndiaye, Samba Diouf et Nar Bâ Fall) vers les coups de 3 heures du matin.



D'après les déclarations du couple Dommange, ces derniers leur avaient arraché leur sac dans lequel se trouvaient des bijoux, dont une chaine en or sertie de diamant et la somme de 40 000 FCFA.



Sur ce, ils ont écopé d'un mandat de dépôt et sont inculpés pour les délits d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes, violences avec moyen de locomotion.



Ils comparaîssent aujourd'hui au tribunal de grande instance de Thiès pour répondre des faits qui leur sont reprochés.