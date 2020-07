Thiès, 2 ème épicentre de la Covid-19 : 650 cas positifs, 9 communautaires et 3 clusters

Depuis la levée des mesures d'urgence et du couvre-feu qui étaient adoptées comme plan de riposte contre la Covid-19, la région de Thiès est devenue entre temps la deuxième région la plus infectée après la capitale Dakar. À ce jour, Thiès compte 650 cas positifs au coronavirus. Sur les 325 tests réalisés ce vendredi, 25 sont revenus positifs dont (1) cas importé, (10) cas contacts et 9 cas communautaires et (1) déclaré guéri. Au total (210) ont été déclarés guéris (14) décédés, (1) évacué à l'étranger. 63 cas importés en provenance de l'AIBD ont été transférés à Dakar.

Les districts de Thiès (201) cas, le district de Tivaouane (136) cas, le district de Popenguine (100) cas, district de Mbour (51) cas, district de Khombole (34) cas, district de Thiadiaye (7) cas et le district de Joal (4) cas.

En outre, la région compte trois clusters respectivement à Khombole, Mboro et à Thiès.