Thiénaba - pour la paix et la stabilité du pays : "Damaa am Yakaar fiii"( PR Bassirou Diomaye Faye)

Après l'étape de Tivaouane, le chef de l'État s'est rendu cet après-midi à Thiénaba en compagnie d'une forte délégation. Reçu par le khalife général, Baye Serigne Assane Seck, le président de la République a indiqué que les guides religieux constituent une chance pour notre pays, du fait de leurs voix auprès des talibés, mais également de leurs prières au quotidien pour la paix et la stabilité du pays.



Le chef de l'État est revenu sur son entretien huis-clos avec le khalife et d'insister sur quelques points en guise de rappel venant du guide religieux. Le PR Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à matérialiser les sollicitations du khalife, notamment la construction des locaux de la gendarmerie de Thiénaba, la mise en place d'un dispositif pour régler les problèmes liés à l'eau, etc. Le Président de la République dit compter sur les prières de la famille de Mame Ahmadou Ndack Seck pour la paix et la stabilité du pays.



« Damaa AM YAKAR fiii », a-t-il révélé. Avant de revenir sur le dernier accident survenu à Ndangalma avec un bilan de 16 morts. Il a rappelé la responsabilité des chauffeurs avant d'inviter les guides religieux à parler notamment avec les talibés et autres afin que ce phénomène soit éradiqué, avec notamment les efforts de l'État.



En somme, le PR s'est engagé à accompagner le khalife de Thiénaba dans la réalisation de ses projets et l'ensemble des foyers religieux du pays et que l'année prochaine sera une occasion de matérialiser davantage cette ambition…