Inhumation : Dernier hommage à Mamadou Badio Camara, ce vendredi

La levée du corps de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, aura lieu ce vendredi 11 avril à 10 heures à l’hôpital principal de Dakar. La prière mortuaire se déroulera à la mosquée Omarienne, immédiatement après la prière du Jumuʿa (vendredi), suivie de l’inhumation au cimetière musulman de Pikine.



Les condoléances pourront être présentées au domicile du défunt, situé à la cité Biagui, à Yoff.



Magistrat éminent, Mamadou Badio Camara a consacré sa vie au service public et à la défense de l’État de droit. Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme intègre, d’une discrétion exemplaire, et profondément fidèle aux principes de justice et de rigueur.