Tenue d’un conseil présidentiel sur la Pêche : Greenpeace/Afrique rappelle à Macky Sall sa promesse.

La pandémie de Covid-19 a déstabilisé la plupart des secteurs d'activité dans le monde. Au Sénégal, pour mitiger les risques et trouver des solutions, les autorités ont porté une oreille attentive à la plupart des secteurs d'activité mais ont, semble-t-il, délibérément omis le secteur de la pêche.



En raison des défis auxquels le secteur de la pêche fait face, le Président de la République avait annoncé l'organisation d'un conseil présidentiel sur le secteur de la pêche en Mai 2021. Il avait instruit le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime d’engager des concertations avec toutes les parties prenantes, afin de mettre en œuvre, à partir de juin 2021, une stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale.



Mais une année après, ce conseil présidentiel tant attendu par le monde de la pêche n’a toujours pas eu lieu, poussant Greenpeace Afrique à rappeler au Président de la République de respecter son engagement.



Selon l’ONG, la rencontre s’impose et sera l’occasion de poser les bases du renouveau du secteur de la pêche et de ses sous-secteurs. Responsable de la campagne Océan à Greenpeace Afrique, le Dr Aliou Ba est convaincu que « les problèmes du secteur de la pêche ne doivent pas être relégués au second plan, car, il s’agit de l’un des piliers de la stabilité socio-économique du Sénégal ».



À ce titre, il mérite beaucoup plus d’attention de la part des autorités. Sa gestion durable doit être au cœur des politiques publiques de l’État du Sénégal. Greenpeace Afrique déplore ainsi le refus obstiné de l'autorité en charge du secteur de la pêche de publier la liste des navires de pêche industrielle autorisés à pêcher au Sénégal.