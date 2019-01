Tensions préélectorales : « Les acteurs politiques doivent bannir tout discours qui inciterait à des violences ou porterait atteinte à la paix et à la stabilité du pays » (Me Papa Sène, Président du Csdh)

Face aux tensions qui ont émaillé la période préélectorale, le Comité sénégalais des droits de l’homme en collaboration avec le mouvement "Voix des sans voix", le centre Buntu Innovation et action sociale, a organisé un point de presse pour sensibiliser les acteurs concernés ainsi que tous les citoyens sur les enjeux de la présidentielle du 24 février.



Ils ont fustigé la propension inquiétante des scènes de violence qui se multiplient depuis l'annonce de la liste des candidats à l’élection du 24 février prochain. À en croire Me Papa Sène, président du Csdh, les descentes sur le terrain ne font que menacer la paix et la stabilité politique de notre pays.



À ce titre, Me Sène a très vite enfilé sa robe pour rappeler à certaines figures de ce pays leur rôle d’alerte et de contrôle d’alerte face à ce genre de menace. « L’État du Sénégal doit poursuivre ses efforts pour pérenniser un dialogue entre les acteurs politiques ». S’agissant des acteurs politiques, le président du Csdh les invite à « bannir tout discours qui inciterait à des violences ou porterait atteinte à la paix et à la stabilité du pays ».



En outre, la société civile, les religieux et les leaders d’opinion sont aussi associés à ce cri du cœur du Csdh et des organisations associées. « Ils doivent jouer leur rôle de facilitateur et user de leur pouvoir d’influence pour promouvoir une culture de tolérance, de paix et du vivre ensemble ». C’est sous ce registre que Me Papa Sène a exhorté les populations à développer un esprit citoyen afin de préserver les acquis démocratiques qui font le charme du Sénégal.