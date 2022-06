Tensions pré électorale : Le Forum islamique pour la paix et l’Union de la jeunesse musulmane Sénégalaise invitent les acteurs politiques à plus de retenue pour des législatives apaisées

En cette période de précampagne aux joutes législatives où des violences ont été notées sur la scène politique sénégalaise le Forum Islamique pour la paix et l’Union de la jeunesse musulmane invitent les uns et les autres à la retenue pour éviter le pire.

Selon un document parvenu à Dakaractu, "l'espace social et politique enregistre de plus en plus des heurts et des dérapages. La violence verbale, physique et les dérives s’invitent sur le terrain socio-politique et font peser des menaces sur la stabilité et la tranquillité du pays". Et d'ajouter : "C'est fort de tout celà que le Forum Islamique pour la paix et l’Union de la jeunesse musulmane Sénégalaise invitent les acteurs politiques, les populations, les hommes de médias, le régulateurs sociaux, la société civile, la jeunesse à faire preuve de retenue, de calme et de dépassement pour éviter toute situation de crise, de conflit, d’insécurité, et d'instabilité au Sénégal". D'après le président Cheikh Ahmed Saloum Dieng, "la crise économique mondiale a des répercussions et ses conséquences sont néfastes sur les économies des pays africains". Toutes choses, dira-t-il, devraient inciter et inviter les uns et les autres à la sérénité, à la vigilance, à la responsabilité pour aller droit vers des élections calmes, apaisées, sans trouble et sans heurt."

Cheikh Ahmed Saloum Dieng s’incline également devant la mémoire des 3 victimes qui ont perdu la vie lors des récentes manifestations du 17Juin dernier à Dakar et à Ziguinchor. "Nous présentons nos condoléances attristées à leurs familles éplorées et formulons des prières pour le repos de leurs âmes. Le Forum islamique pour la paix et l’Union de la jeunesse musulmane Sénégalaise invitent les acteurs politiques de tous bords (Pouvoir et Opposition), et toute la jeunesse du pays de tout faire pour éviter que de pareilles situations ne se répètent", conclut-il.