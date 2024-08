Tension entre la FSF et le ministère des Sports : La réponse salée d’Augustin Senghor à Khady Diène Gaye

Le Ministère des Sports dirigé par Khady Diène Gaye a récemment sollicité des informations à la fédération Sénégalaise de football, concernant les bilans financiers de la Coupe du Monde 2022 et de la CAN 2024. Dans sa correspondance, la FSF, sous la houlette d’Augustin Senghor, a tenu à clarifier ses rôles et responsabilités dans ces compétitions. Une manière de dire gentiment au nouveau ministre d’aller voir ailleurs, et de chercher sous leur paillasson, notamment au niveau du directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) qui était en poste au moment desdits événements.



Tout d'abord, la FSF dans la note qu’elle a adressée au ministre des sports ce lundi 19 août, a rappelé que : « les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du Ministère des Sports, soumis au Ministère des finances et exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers du Ministère de tutelle ». Autrement dit, la gestion financière de ces événements relève uniquement des services ministériels compétents.



Par ailleurs, la FSF a précisé que « son intervention dans la préparation des budgets des compétitions (éliminatoires ou phases finales de CAN ou Coupes du Monde) se limite à l'expression des besoins établie sur la base de la planification élaborée par le staff technique de l'Équipe. » Ensuite, le Ministère intègre ces éléments dans le budget final.



Dès lors, « seuls les services financiers du Ministère des Sports (DAGE), gestionnaires exclusifs du budget mis à leur disposition par le Trésor devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023. »



La FSF, n'étant « ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, ne peut donc pas produire les bilans financiers desdites compétitions. »



Enfin, selon la FSF le ministère des sports leur doit encore de l’argent car « pour ces deux compétitions, elle (la Fsf) a dû avancer pour le compte du Ministère des dépenses prévues dans le budget dégagé par le Ministère des Finances et non prises en charge par [le] Département et que ces avances n'ont pas encore été remboursées à ce jour. »