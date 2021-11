Témoignages du président Macky Sall suite au décès de Abdourahmane Ndiaye : « Il fut un homme généreux et affable… »

Le monde politique est en deuil ce lundi suite au rappel à Dieu du secrétaire administratif de l'Apr et conseiller du président de la République. Ce dernier, présentant ses condoléances, témoigne :



« J'ai appris avec consternation le décès de Abdourahmane Ndiaye, Conseiller Spécial à la Présidence et Secrétaire administratif de l'APR. Il fut un homme affable, un compagnon généreux, disponible et d'un engagement sans faille », a tweeté le chef de l’Alliance pour la République qui présente également ses condoléances émues à sa famille.