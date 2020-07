Tchad : Echange de tirs entre militaires tchadiens et français à Ndjaména.

Un incident pour le moins particulier a eu lieu ce lundi 13 juillet à Ndjamena, devant la résidence privée du président tchadien. Des individus à bord d’un 4X4 auraient été surpris en train de prendre des photos de la résidence du « Maréchal » Deby.



Les hommes préposés à la sécurité des lieux, réputés avoir la gâchette facile ont tiré sur le véhicule transportant ces photographes peu ordinaires et ont réussi à atteindre les pneus.



Néanmoins, la voiture est parvenue à s'éloigner mais s’est immobilisée au rond-point des travaux, renseigne alwihdainfo lu à Dakaractu. Selon le même site d’informations, les militaires tchadiens ont voulu fouiller le véhicule suspect mais se sont heurtés au refus des militaires de l’Opération Barkhane qui sont intervenus pour sécuriser la voiture banalisée et évacuer ses occupants. Les français auraient fait usage de leurs arme lors de cette manoeuvre.



Le 09 juin dernier, un incident de la même nature avait été rapporté sans que cela ne provoque de frictions entre la France et le Tchad dont les présidents se sont rencontrés lors du sommet du G5 Sahel tenu le 30 juin à Nouakchott.