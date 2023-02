Tambacounda / Périmètre agricole de Wassadou : Un incendie emporte des dizaines d’hectares de bananiers.

Un important incendie s’est déclaré ce week-end dans un périmètre bananier de Wassadou. Le feu qui s’est déclaré nuitamment a emporté des dizaines d’hectares de bananiers, du matériel agricole, des plants de jardinerie.

Selon Aboubacry Diallo, le secrétaire général de l’Association des producteurs agricoles du Fleuve Gambie, « les pertes s’élèvent à plus de 20 millions de FCFA. Les causes restent inconnues même si les agents des Eaux et Forêts saisis ont annoncé qu’ils avaient préalablement constaté un petit feu. Le gardien n’était pas là et nous n’avons pas de pare-feu, c’est pourquoi on n’a pas pu maîtriser le feu », a-t-il déclaré. Ce périmètre fait partie du projet des 500 ha initiés par l’État du Sénégal dans le programme de l’autosuffisance alimentaire.



« Le périmètre a bénéficié de 5 ha. C’est un projet qui fait travailler plusieurs familles, mais actuellement elles ont tout perdu. Le matériel était sur place. Tout a été emporté par le feu. C’est un appel que je lance au chef de l’État car la culture de la banane est sur 9 mois. C’est une période très longue. Maintenant, il faut tout recommencer. Ainsi l’aide de l’État est très importante en ce moment où ils ont tout perdu. C’est un appel que je lance », a-t-il ajouté.