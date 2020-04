Tambacounda / Covid-19 : Le gouverneur de région met 334 personnes contacts en confinement et durcit les mesures.

Le gouvernement du Sénégal, par la voix du Ministre de la santé et de l’action sociale, M. Abdoulaye D. Sarr, a invité les autorités administratives du pays, "à prendre leurs responsabilités". C'était déjà le cas à Tambacounda, où le chef de l'exécutif régional, M. Mamadou Oumar Baldé, avait pris des mesures draconiennes au jour même de l'apparition du 1er cas de covid-19.



Ce 08 Avril 2020, en conférence de presse, le président du comité régional de lutte, a annoncé de nouvelles mesures, pour juguler la propagation du virus dans la région. Désormais à Tambacounda, les marchés seront ouverts de 7h à 15h et seront accessibles aux populations que 5 jours sur 7.



En effet, ils seront totalement fermés les mercredis et dimanches et seront pour ces deux jours, totalement désinfectés par les services d'hygiène. En outre, le gouvernement de région interdit formellement toute circulation interdépartementale. C'est-à-dire qu'il est désormais impossible de quitter un département pour se rendre à un autre.



En plus, les véhicules tricycles ne sont plus autorisés à transporter des personnes.



Par ailleurs, le gouverneur de région a annoncé le confinement de 334 personnes contacts, dont les 322 sont des contacts du 1er cas testé positif au covid-19. Des compatriotes, qui ont tenté d'entrer frauduleusement au Sénégal, ont aussi été arrêtés à Malem Niani et placés en confinement à Koumpentoum.



Ces derniers viennent s'ajouter aux 90 enfants rapatriés de Rufisque, qui y sont aussi placés en confinement. Le gouverneur de région a aussi informé la population, que les 9 personnes contacts de la dame du bus de Kédougou ont été déclarées négatives. Pour protéger davantage les populations, le Gouverneur Baldé a décidé, après avis des médecins, de faire confectionner des masques, dont les tissus ont été choisis par les médecins eux-mêmes. Ainsi, ce sont 10 000 masques, d'une valeur de 2 000 0000 f CFA, qui ont été commandés auprès du centre de formation professionnel et autres tailleurs de Tamba.



Ces masques ont la particularité d'être réutilisables par la personne, une fois désinfectés. Ces masques seront distribués gratuitement à l'entrée des marchés. Encore un exemple venu de l'Est du pays...