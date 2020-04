Tambacounda / Covid-19 : La région enregistre 06 nouveaux cas.

Le gouverneur de la région de Tamba, M. Mamadou Oumar Baldé, avait raison de dire que "la situation est grave dans la région."

En effet, ses craintes ont été confirmées, ce matin. Ainsi, parmi les 15 cas testés positifs et annoncés ce vendredi 10 avril, par le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, la région de Tambacounda vient d’enregistrer 06 nouveaux cas positifs au coronavirus. Les 06 cas sont enregistrés dans le village du marabout de Goudiry. Ils seront acheminés, dans les prochaines heures, dans les structures hospitalières.

Cependant, nos sources nous renseignent que le Comité régional de lutte, en plus du Centre hospitalier régional de Tamba, dispose d'autres structures pouvant accueillir tous les malades. Pour le moment, les malades qui sont à ce jour au nombre de 07, peuvent tous êtes traités au CHR de Tamba.