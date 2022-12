Tamba/Présidentielle 2024 : Les Responsables politiques de BBY et de la majorité présidentielle investissent Macky Sall.

Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakar et de la majorité présidentielle de la région de Tambacounda s’étaient réunis le 25 décembre dernier dans un hôtel de la place. À l’unanimité, une résolution d’investir le président Macky Sall, candidat de la coalition BBY en 2024 a été prise.En effet, « Considérant que la prochaine élection présidentielle aura lieu en février 2024.et des enjeux qui en découlent, Considérant le dévouement exemplaire du Président de la République Macky Sall et de son engagement sacerdotal pour le développement économique, social et culturel du Sénégal; Considérant les nombreuses réalisations qu’il a faites dans tous les domaines,Considérant son attachement à la République et à ses valeurs, son expérience, sa sérénité en toute circonstance qui ont fait de lui un homme de synthèse qui rassure et symbolise ce qui nous unit et nous rassemble par-delà nos différences et nos diversités;Convaincus que sa vision, ses actions et sa lucidité politique remarquables constituent une chance dont le Sénégal ne saurait se priver dans le contexte actuel où notre pays est engagé dans une nouvelle ère de transformation économique et social avec la découverte du gaz et du pétrole,Prenons la résolution de porter et de soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle en 2024 » La resolution a été lue par le maire de Kouthiaba Wolof (Koumpentoum) et dg de l’ADL, M. Abdoulaye Ndao.