Tamba : Abdou Karim Sall qualifie l’opposition de « coupeurs de route » et s’insurge contre les « Vendredis noirs »

Le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall à Tambacounda pour une visite dans la région a profité de son face à face avec la presse pour remettre l’opposition, qui prévoit des rassemblements à la place de l’Obélisque tous les vendredis, à sa place. Selon lui, il ne faut pas l’accepter et permettre qu’une frange de la population prenne en otage les autres. « La question est politique, ces gens ont perdu les élections, ils pensent pouvoir jouer aux prolongations, ou jouer un second tour entre la place de l’Obélisque et celle de l’Indépendance, les choses ne vont pas se jouer à ce niveau-là. Certains téméraires poussent l’outrecuidance à dire qu’il faut le pousser à partir. Les sénégalais ont choisi Macky Sall. Ils ont fait confiance à l’ambition qu’il a pour nous et son bilan est incontestable. Et je pense que ceux-là que je qualifie de coupeurs de route peuvent patienter et pourront demander le suffrage des sénégalais en 2021 » a dit le ministre par ailleurs responsable politique à Mbao. Pour finir, AKS de noter qu’il ne faut pas accepter que l’on nous prenne en otage. « Qu’ils se retrouvent chaque vendredi à la place de la nation pour insulter nos institutions, cela nous ne pouvons pas l’accepter » a-t-il martelé indiquant que le Sénégal est une démocratie achevée.