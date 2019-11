TOURNEE NATIONALE DU PARTI DE L’ECONOMISTE IBRAHIMA SALL: Le MODEL à la conquête du Sénégal

Une première phase couronnée de succès, selon Cheikh Niang, un des responsables qui ont dirigé la délégation du parti. «Depuis le 16 juillet 2019, le président Ibrahima Sall a envoyé en tournée une équipe composée de Serigne Khadim Mbacké, responsable départemental de Koungheul, Ndiaga Touré et moi- même. La tournée nous a menés dans 11 régions, 34 départements et 317 communes. Il nous reste 3 régions à faire : Louga, Thiès et Dakar. La programmation avait été déjà faite. Vu que les dates prévues coïncidaient avec le Magal de Touba, le Gamou de Tivaoune et la moisson, nous avions jugé nécessaire de suspendre. Mais, nous allons reprendre, dès que les paysans vont définitivement finir avec les travaux champêtres», confie Cheikh Niang. A l’en croire, ils ont tiré beaucoup d’enseignements de leur tournée. «La force du MODEL, c'est sa présence partout dans le pays, la forte adhésion des jeunes et des femmes, la dimension humaine, sociale et intellectuelle du président Ibrahima Sall. Moi-même, j'ai été agréablement surpris par la force du MODEL. J'étais dans une autre formation politique et j'étais maire de ma commune par délégation d'un ancien ministre sous Abdoulaye Wade, et je croyais que le MODEL n'avait pas une certaine représentativité nationale. Mais, sincèrement, j'ai vu le contraire. Même à Témento, à 15 km de la Guinée-Bissau, à Pakour, à 38 km de la Guinée-Conakry, les populations nous ont montré leur engagement et leur loyauté envers le Président Sall», indique-t-il. «Il faut noter que le MODEL constitue la première force politique de Darou Mousty, et cela, grâce aux nombreuses réalisations du président Ibrahima Sall. La construction du mur de clôture des cimetières de Darou Mousty pour un montant de 200 millions, la construction des cimetières de Darou Kosso, un village de Borom Darou qui constitue un temple du savoir du monde mouride, les cimetières de Darou Ndiaye, un village fondé par Serigne Ndiogou Ndiaye, un Cheikh de Borom Darou, la réfection de la Brigade de gendarmerie et de la sous- préfecture de Darou, les tonnes de riz et de ciment offertes aux populations, les recrutement des jeunes dans différentes entreprises nationales», souligne Cheikh Niang. Ibrahima Sall à la tête d’une équipe de hauts cadres Avant de renchérir : «Partout où nous sommes passés, les populations nous ont montré que le MODEL est un parti sur lequel on peut compter pour la destinée du Sénégal et la pérennisation des acquis. D’ailleurs, Ibrahima Sall était le président du pôle programme ‘Yonu yokkute’ en 2012. La tournée nous a aussi montré que le parti a un capital humain riche en cadres. Il y a aussi des opérateurs économiques et beaucoup de groupements de femmes». Serigne Khadim Mbacké, responsable départemental du parti à Koungheul, émet sur la même fréquence. Selon lui, à travers la tournée, ils ont été confortés dans leur choix d’accompagner l’ancien ministre de l’Education nationale. «Le MODEL est un grand parti. Cela est incontestable. La tournée est une grande réussite. Les noms de nos différents mandataires ont été communiqués aux préfets et sous-préfets, à travers des documents. Nos mandataires sont légalement reconnus par l’administration. Il nous reste à faire quelques départements. Le leadership du président Ibrahima Sall a été partout reconnu. Les populations adhérent sans réserve au programme du MODEL qui a un avenir radieux», affirme clairement Serigne Khadim Mbacké. Partout où elle est passée, la délégation du MODEL a été accueillie avec ferveur par les populations et les nombreux conseillers dudit parti. Il faut relever que l’ex-Directeur de la SICAP SA est le premier allié politique du Président Macky Sall dans le cadre de la Coalition «Dekkal ngor». Il est également co-fondateur et premier Coordonnateur de la Coalition «Macky 2012». Ibrahima Sall est l’un des concepteurs du programme politique qui a permis à Macky Sall d’accéder à la magistrature suprême. En dehors du fait qu’il est représenté dans tout le Sénégal et dans la diaspora, le MODEL se singularise par la présence dans ses rangs de nombreux hauts cadres. Ce qui en fait une formation vivante et un creuset de réflexion et une force de proposition. (Vox populi)