TOUBA - Yewwi Askan Wi en zone de turbulence / Serigne Fallou Mbacké contesté en tant que tête de liste départementale.

Rien n’est encore au beau fixe au niveau deYewwi Askan Wi de Touba-Mbacké. Autant dire que la coalition traverse déjà une zone de turbulences qui risque de lui être fatale au soir des élections locales. En effet, à peine Serigne Fallou Mbacké a-t-il fini d’annoncer en être la tête de liste départementale que des grognes ont commencé à se faire entendre. La section jeune a, en effet, nuitamment, couru vers la presse pour déclarer que ce choix sur le Président sortant du Conseil a été fait sans leur consentement et de manière abusive.



« C’est en pleine réunion qu’on nous appris que c’est lui qui a été porté à la tête de la coalition alors que nous avions déjà choisi une tête de liste. Pire Serigne Fallou Mbacké est le seul de tous à n’avoir jamais répondu à nos critères. C’est à notre grande surprise que les leaders ont décidé de lui coller en plus le statut de mandataire qui lui permettra de confectionner sa liste à sa guise. Nous tenons à dire à nos responsables que nous ne sommes pas d’accord et nous rejetons totalement ce choix. Ce monsieur ne nous accorde aucune considération tout comme eux, d’ailleurs, puisqu’ils ont porté leur choix sur lui de manière unilatérale. »



Mbaye Fall de Taxawu Sénégal, porte-parole du groupe qui dit avoir parlé au nom de l’ensemble des partis composant la coalition, à savoir le Pastef, le Pur, Taxawu Sénégal, le Grand Parti, le Fds etc… de signaler la ferme décision prise de ne pas voter pour cette liste. « Ils sont en train de faire exactement ce que nous reprochons au Président Macky Sall et qui est de se conduire en dictateur. Nous n’allons pas voter pour cette liste . Que tous les leaders se le tiennent pour dit ! »