TOUBA- Sokhna Fatou Bintou Pouye remet à Pape Diouf un premier lot de 3000 signatures pour Amadou Bâ et prend date…

C’est dans l’ambiance d’une grosse mobilisation populaire que madame Mbacké Sokhna Fatou Binetou Pouye a remis son premier lot de 3 000 signatures au délégué régional au parrainage du candidat Amadou Bâ. La rencontre, qui s'est tenue à Mbacké par respect aux derniers ndigëls du Khalife Général des Mourides relatifs à la tenue interdite de manifestations politiques à Touba, a été l’occasion pour la leader de saluer une fois de plus le choix du Président Macky Sall porté sur l’actuel Premier ministre. Pour elle, Amadou Bâ est celui qui répondait le mieux aux critères d’un futur Chef d’État à la hauteur des attentes des Sénégalais. Sokhna Fatou Binetou Pouye d’exhorter celui-ci à davantage s’ouvrir à la base pour une plus rapide massification des rangs. Pape Diouf se réjouira des efforts fournis dans la collecte de signatures mais surtout dans la mobilisation des troupes .



M.M Mbaye et S M. Fall