Soudan : une frappe de drone près de la frontière avec l'Ethiopie fait un mort (autorités)

Une attaque de drone, attribuée aux forces paramilitaires soudanaises, a fait un mort jeudi dans la ville de Kourmouk, à la frontière avec l'Ethiopie, a indiqué une source gouvernementale.



"Une personne a été tuée, huit autres blessés et 16 habitations détruites", a précisé à l'AFP, par téléphone depuis Kourmouk, une source gouvernementale de cette localité contrôlée par l'armée dans l'Etat du Nil Bleu.



Dans un communiqué, le gouverneur de la ville, Abdelaty Mohamed al-Fiky, a mis en cause les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023, ainsi que leurs alliés, une faction du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N).



Situé le long de la frontière avec l'Ethiopie, le Nil Bleu est devenu le dernier front d'un conflit dévastateur qui se mène désormais essentiellement à des coups de frappes de drones meurtriers.



Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacés environ 11 millions de personnes, engendrant la plus grave crise alimentaire et de déplacement au monde.



En février dernier, les FSR ont annoncé une alliance surprise avec le SPLM-N, s'assurant le concours de combattants aguerris, un ancrage territorial et un accès stratégique aux frontières.



Ce mois-ci, le SPLM-N a progressé vers des positions de l'armée dans le Nil Bleu, où il contrôle le sud de l'Etat, à la frontière avec l'Ethiopie et le Soudan du Sud.



Yabous, situé à quelque 70 kilomètres au sud de Kourmouk, constitue le bastion local des paramilitaires et la ville natale de leur commandant adjoint. Plus tôt ce mois-ci, leur dernière position connue se trouvait à une vingtaine de kilomètres au sud de Kourmouk.



La même source locale, qui a requis l'anonymat, a indiqué qu'un drone avait frappé une école à Kourmouk mercredi soir, sans faire de victimes.

