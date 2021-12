TOUBA / Nouvelle opération combinée Police - Gendarmerie : 96 personnes interpellées…

Loin des rumeurs et autres polémiques, à Touba, la police et la gendarmerie multiplient les opérations combinées. Une nouvelle descente a été effectuée dans la nuit du 27 décembre entre 22 heures et 05 heures du matin avec la mise en place d’un dispositif assez consistant.



En effet, 08 patrouilles ont été organisées avec 12 check-points. Après coup, 96 personnes ont été interpellées dont 66 pour vérification d’identité, 06 pour ivresse publique manifeste, 07 pour vagabondage, 06 pour détention et usage de produits cellulosiques, 03 pour rixe sur la voie publique, 02 pour vol, etc…



Au total, 378 pièces ont été saisies, 18 véhicules mis en fourrière et 11 motos immobilisées. Le trésor en aura empoché une somme de 276 000 francs de cfa.